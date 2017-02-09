Горожане озвучили цену, получив которую, расстанутся с нападающим Серхио Агуэро.
Серхио Агуэро, AFP
09 февраля 2017, 10:40
По информации издания The Times, нерадзурри сделали запрос в адрес Ман Сити по поводу возможности приобретения 28-летнего форварда.
Сообщается, что в стане Горожан заявили о готовности продать Агуэро в Интер за 93 миллиона евро.
Ранее стало известно, что помимо миланского клуба в услугах аргентинца также заинтересован ПСЖ и в следующее трансферное окно французы попытаются его приобрести.
Агуэро перебрался в Ман Сити летом 2011 года, проведя с тех пор 234 матча во всех турнирах и забив 154 гола.