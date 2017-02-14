Англия

Наставник Борнмута Эдди Хау надеется, что его хавбек Джек Уилшир скоро снова сможет вернуться на поле.

25-летний центрхав Вишен получил травму в матче 25-го Премьер-лиги против Ман Сити (после первого тайма — 0:1). Эпизод случился на последних минутах первой половины игры.

Уилшир повредил лодыжку. Именно травма этого отдела голени год за годом выбивает полузащитника из колеи.

Кроме того, повреждение получил также капитан Борнмута Саймон Фрэнсис.

"У Джека была боль в лодыжке, но мы еще посмотрим, какая именно это травма. Надеюсь, что нет ничего серьезного", — цитирует Хау Sky Sports.

"Саймон снова почувствовал удар по его подколенному сухожилию", — сказал менеджер.

В нынешнем сезоне футболист Арсенала ушел за практикой в Борнмут и уже сыграл больше, чем за последних несколько сезонов в стане Канониров — 21 матч, 2 ассиста.