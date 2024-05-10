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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Цими вихідними відбудуться три матчі, на які насамперед слід звернути увагу.

Зокрема, звісно ж, українське Класичне, у рамках якого Шахтар прийматиме Динамо у Львові. Поєдинок, що може вплинути на чемпіонські перегони в АПЛ — Арсенал гостюватиме в Манчестер Юнайтед, а також битва в Італії між Аталантою і Ромою, командами, які хочуть потрапити до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Шахтар — Динамо

Субота, 11 травня, 18:00, стадіон Арена Львів, Львів

Поєдинок 28-го туру української Прем'єр-ліги, можливо, найочікуваніший за весь поточний сезон чемпіонату. Два найтитулованіших клуби України зійдуться в боротьбі, яка може визначити, хто забере золоті медалі. У Шахтаря перевага в чотири очки в турнірній таблиці. Перемога або навіть нічия наблизить "гірників" до титулу. У разі перемоги Динамо, колектив Олександра Шовковського відставатиме від донецької команди всього на один пункт.

Примітно, що Шахтар перебуває на першому місці не тільки за кількістю очок (67), а й за кількістю перемог — 21. "Гірники" мають найкращий захист у турнірі — у 27 іграх колектив Маріно Пушича пропустив лише 21 гол. Надійність захисної ланки дозволяє команді впевнено почувати себе в атаці.

На Арені Львів Шахтар провів у поточному сезоні 13 матчів, здобувши 9 перемог, двічі поступившись і два рази зігравши внічию.

Після зустрічі у першому колі, коли Динамо програло Шахтарю, тодішній головний тренер київської команди Мірча Луческу подав у відставку. На зміну йому прийшов Олександр Шовковський і справи пішли вгору. За нового наставника "біло-сині" жодного разу не програли, а з невдач можна згадати тільки нічийні результати з Вересом і ЛНЗ (обидва — 1:1).

Динамо є найрезультативнішою командою поточного сезону УПЛ — на рахунку киян 67 голів. У середньому, столичний клуб забиває майже 2,5 гола за гру.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Шахтаря — 2.14, нічия — 3.65, а перемога Динамо — 3.45. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Неділя, 12 травня, 18:30, стадіон Олд Траффорд, Манчестер

Якщо Манчестер Юнайтед і зробив щось добре в цьому сезоні, то це "придушив" команди, які прагнуть здобуття трофеїв. Ліверпуль не дасть збрехати. Арсенал перебуває на фінішній прямій боротьби за титул і стикається з жорсткою конкуренцією з боку Манчестер Сіті. Чи зможе Манчестер Юнайтед досягти результату і зруйнувати чемпіонські амбіції Арсеналу?

У лютому 2001 року дві найкращі команди Прем'єр-ліги, Манчестер Юнайтед та Арсенал, зустрілися на Олд Траффорд. Манкуніанці вже впевнене трималися на першому місці в лізі, а Арсеналу потрібно було зробити щось правильне, щоб повернутися в гонку. Відверто кажучи, все пішло зовсім не так...

Вже на третій хвилині матчу блискуча передача призвела до першого голу Дуайта Йорка. На 16-й хвилині Тьєррі Анрі зробив 1:1 на табло. Цей рахунок протримався лише дві хвилини. Дуайт Йорк забив свій другий і третій м'ячі на 18-й і 22-й хвилинах. Ці два якісні удари завершили двадцятидвохвилинний хет-трик першого тайму. Голи Роя Кіна та Оле Гуннара Сульшера зробили рахунок 5:1 на перерву, а пізній гол Тедді Шерінгема завершив неймовірну перемогу Манчестер Юнайтед з рахунком 6:1.

У понеділок Манчестер Юнайтед продемонстрував один з найгірших результатів в історії клубу проти Крістал Пелес. Розгром 4:0 став ганьбою для клубу. З початку березня "червоні" виграли лише три матчі, що стало жахливим завершенням сезону.

Арсенал претендує на чемпіонство. Вони виграли останні чотири матчі Прем'єр-ліги з загальним рахунком 13-2. Їм потрібні перемоги в останніх двох матчах, щоб зберегти тиск на Манчестер Сіті, який має гру в запасі. Команда Мікеля Артети перебуває у чудовій формі і сподівається продовжити її на Олд Траффорд у неділю.

Арсенал у повному складі наближається до двох останніх матчів. Юррієн Тімбер, який не виходив на поле з моменту травми, отриманої в першій грі сезону, має шанс потрапити до складу команди.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Юнайтед — 7.00, нічия — 5.40, а перемога Арсеналу — 1.44. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Аталанта — Рома

Неділя, 12 травня, 21:45, Гевісс Стедіум, Бергамо

У неділю ввечері Аталанта прийматиме Рому в 36-му турі Cерії А на стадіоні Гевісс, де на кону стоятиме путівка в Лігу чемпіонів наступний сезон. Команди посідають 5-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи однакову кількість очок. У Аталанти краща різниця голів та є гра в запасі, а це означає, що потенційна перемога тут майже гарантує їм місце в елітному змаганні наступного року.

До того ж, Аталанта підходить до цього матчу з трьома перемогами поспіль у чемпіонаті. Рома виграла лише один з останніх п'яти матчів у всіх турнірах.

Аталанта підійде до цього матчу в набагато кращій формі. Вони виграли три матчі поспіль у Серії А. Гасперіні провів ротацію стартової одинадцятки в понеділок проти Салернітани. Він ледь не був покараний, оскільки "богині" довелося відіграватися у другому таймі проти найгіршої команди ліги в Салерно. Врешті-решт вони забили один гол завдяки Джанлуці Скамацці та Тену Копмейнерсу, який вийшов на заміну.

Минулої неділі Рома продовжила свою серію без перемог, зігравши внічию 1:1 з Ювентусом на Стадіо Олімпіко. Ромелу Лукаку вивів римлян вперед, але "вовки" не змогли втримати перевагу. Протягом більшої частини гри Рома була кращою командою на полі, але наприкінці була змушена задовольнитися очком.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Аталанти — 2.10, нічия — 3.55, а перемога Роми — 3.65. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕЛЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ