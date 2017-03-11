Англия

Главный тренер ВБА Тони Пьюлис признался, что клуб может рассмотреть вариант с приглашением летом защитника Челси Джона Терри.

В нынешнем сезоне Джон Терри сыграл лишь в 5 матчах АПЛ за Челси. Контракт ветерана с клубом истекает в конце сезона и пока не известно, станут ли стороны продлевать соглашение.

В январе Вест Бром уже делал запрос в Челси по Терри.

"Я всегда считал Джона хорошим игроком. В январе мы просто хотели разведать обстановку", — заявил Пьюлис на пресс-конференции.

"Вы спрашиваете о Терри, но мы делали запрос не только по нему, а еще по 3-4 кандидатам. Ключевое слово тут "запрос". Джон хотел остаться в Челси и быть частью чемпионства клуба".

"Если Терри станет доступным для подписания летом, тогда мы все сядем и подумаем, что у нас есть, чего нет. И возможно, тогда сделаем предложение".

В случае переезда на Хоторнс, Терри может составить пару оборонцев с другим ветераном – 37-летним Гаретом Маколи. Несмотря на свой возраст, игрок Дроздов в нынешнем сезоне забил 6 голов в Премьер-лиге и уступает по этому показателю в клубе только форварду Саломону Рондону, на счету которого 7 точных выстрелов.