Принадлежащий Арсеналу Джек Уилшир больше не интересует Хосепа Гвардиолу.
Уилшир больше не интересен Манчестер Сити, Getty Images
26 марта 2017, 09:29
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола долгое время следил за полузащитником Борнмута Джеком Уилширом. Тренер готов был пригласить футболиста в клуб, несмотря на не лучшее развитие карьеры у Уилшира.
Сейчас же Гвардиола охладил свой интерес к футболисту. Испанский тренер считает, что Уилшир находится в плохой физической форме и не сможет усилить Манчестер Сити.
У Уилшира остался один год по контракту с Арсеналом, и есть большая вероятность, что игрок покинет команду уже этим летом.
В текущем сезоне Уилшир сыграл за Борнмут 25 матчей, в которых отдал две голевые передачи.