Англия

Принадлежащий Арсеналу Джек Уилшир больше не интересует Хосепа Гвардиолу.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола долгое время следил за полузащитником Борнмута Джеком Уилширом. Тренер готов был пригласить футболиста в клуб, несмотря на не лучшее развитие карьеры у Уилшира.

Сейчас же Гвардиола охладил свой интерес к футболисту. Испанский тренер считает, что Уилшир находится в плохой физической форме и не сможет усилить Манчестер Сити.

У Уилшира остался один год по контракту с Арсеналом, и есть большая вероятность, что игрок покинет команду уже этим летом.

В текущем сезоне Уилшир сыграл за Борнмут 25 матчей, в которых отдал две голевые передачи.