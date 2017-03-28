Англия

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что жалеет о том, что не уговорил Уилфрида Заха играть за Трех Львов.

Великолепный мяч, забитый форвардом сборной Кот-д'Ивуар Уилфридом Заха в ворота россиян, заставил вспомнить, что нападающий Кристал Пэлас еще не так давно выступал за английскую молодежку.

"Когда Рой Ходжсон и Сэм Эллардайс не приглашали в сборную Англии Заха, ни у кого это особых вопросов не вызывало, — сказал главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт. — Говорят, что я упустил Уилфрида, но у меня же практически не было времени на то, чтобы его уговорить. Я прекрасно знаю его возможности, ведь это я вызывал его в молодежку, и думаю, что он пригодился бы и первой команде".

"Первым футболистом, с которым я собирался поговорить после своего официального назначения тренером сборной, был именно Заха, но, к сожалению, к тому времени представители Кот-д'Ивуар уже успели провести серьезную работу с футболистом и его семьей, и он принял решение выступать за страну своих предков. Переубеждать его я счел нецелесообразным, поскольку при игре за сборную нужно прежде всего чувствовать свою принадлежность к нации. Это не клуб, который можно менять каждый год".