В 30-м туре Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле не сумел обыграть Вест Бромвич – 0:0. Красные Дьяволы владели преимуществом, но так и не смогли забить.

После игры журналист упомянул Моуриньо, что тот улыбался, общаясь с менеджеров Дроздов Тони Пьюлисом и это не понравилось португальцу.

- Жозе, мы видели, Вы улыбались, общаясь с Тони Пьюлисом. Удалось ли вам сегодня нейтрализовать друг друга?

- Пффф… Я не понимаю, что Вы имеете в виду. Что Вы хотели сказать?

- Обе команды были сегодня довольно равны…

­- Вы так думаете?

- Ну, я спрашиваю Вас.

- Вы так думаете, серьезно? Это такой вопрос?

- Я должен спрашивать, потому что Вы улыбались с Пьюлисом в конце матча. Это ли не признание удовлетворенности результатом?

­- Я улыбался, потому что Тони Пьюлис – мой друг. Мы не говорили о матче. Я могу улыбаться когда мы побеждаем, проигрываем или играем вничью – ничего не поделаешь. Вы спрашиваете о матче – и Вы правда считаете, что он был равным?

- Нет-нет-нет, не важно, что я думаю – я спрашиваю, что думаете Вы, извините.

­- Извините, но это глупый вопрос. Когда первая команда лишь раз за 90 минут переходит центр поля, а вторая весь матч проводит на половине соперника и все пытается, пытается, пытается, пытается, пытается забить… Вы говорите мне, что игра была равна? Нам даже не нужно было защищаться. Мы не защищались. Мяч все время был у нас.

Давид Де Хеа спал. Из-за того, что он скучал, он выделывал разные забавные штуки и я смеялся с них.

Jose Mourinho has given a fiery post-match interview at Old Trafford...#bbcfootball #MUNWBA pic.twitter.com/6xdglDSlu3