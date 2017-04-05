Англия

В 31-м туре Премьер-лиги МЮ лишь в добавленное время добыл ничью с Эвертоном — 1:1.

Не в лучшем настроении подходили к матчу МЮ и Эвертон. Обе команды на выходных добыли неудовлетворительные результаты – Юнайтед дома сыграл лишь вничью с ВБА, ну а Эвертон уступил в Мерсисайдском дерби Ливерпулю.

Уже на 5-й минуте появился неплохой момент у хозяев – Златан Ибрагимович выходил 1-на-1 с Жоэлем Роблесом, но Эшли Уильямс в подкате нейтрализовал угрозу. Чуть позже попытал удачи у ворот Ирисок Джесси Лингард – но фортуна (или мастерство) подкачала – удар прошел довольно существенно мимо штанги.

Эвертон ответил на 22-й минуте. Кевин Миральяс пробивал с очень острого угла, но Давид Де Хеа сыграл надежно и перевел мяч на угловой. Розыгрыш корнера стал фатальным для Красных Дьяволов. В борьбе с Маркосом Рохо Фил Ягелка сумел ткнуть мяч в сторону ворот. Круглый предательски пролетел между ног Де Хеа – 0:1!

Жозе Моуриньо недавно заявил, что все голкиперы приезжают на Олд Траффорд, чтобы становиться героями матча. Жоэль Роблес тоже был совсем не против такого развития событий. Испанец совершил великолепный сэйв после удара со штрафного в угол от Дэйли Блинда. Андер Эррера добивал – перекладина! Роблес при этом еще и ударился о каркас ворот, но все обошлось для испанского кипера и на качестве его игры никак не сказалось. В концовке тайма он снова спасет Ирисок – после удара Эрреры из-за штрафной.

На второй тайм манкунианцы выходили с измененным составом – появился на поле Поль Погба. Уже на 55-й минуте француз мог немного поумерить пыл своих критиков, но отличным ударов головой лишь сотряс перекладину!

Эвертон на атаки Красных Дьяволов отвечал своими контратаками, где в основном отличался Ромелу Лукаку. Бельгиец то и дело убегал от защитников, но они в последний момент успевали нейтрализовать угрозу.

Моуриньо на 65-й минуте встречи совершил двойную замену, выпустив Генриха Мхитаряна и Люка Шоу. Стоит отметить, что в концовке именно защитник сыграет ключевую роль, но об этом чуть позже.

В середине тайма Ибрагимович таки забил, только беда в том, что в момент передачи Златан на полкорпуса находился в офсайде. Мяч справедливо не был засчитан.

Все бы завершилось для МЮ совсем печально, если бы не излишняя тяга к геройству у Эшли Уильямса. Шоу пробил из-за штрафной, а Эшли совершил хороший сэйв. Проблема только в том, что он не вратарь, а значит – красная карточка, удаление, пенальти, гол Ибрагимовича, 1:1, очередная ничья Юнайтед на Олд Траффорд. Надежды на финиш в топ-4 продолжают таять и еще живы исключительно из-за регулярно теряющих очки других претендентов.

Евгений Музыка, Football.ua

Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1

Голы: Ягелка, 22 — Ибрагимович, 90+4 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг (Шоу, 65), Байи, Рохо, Блинд (Погба, 46) – Эррера, Каррик (Мхитарян, 65), Феллаини – Лингард, Рашфорд – Ибрагимович.

Эвертон: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Барри, Баркли (Калверт-Льюин) – Миральяс (Пеннингтон, 66), Дэвис – Лукаку.

Предупреждения: Янг — Гуйе, Барри, Дэвис

Удаление: Уильямс, 90+3