В центральном поединке тура подопечные Антонио Конте на домашнем поле сделали очередной шаг к чемпионству, обыграв Манчестер Сити благодаря дублю своего лидера Эдена Азара. 

Челси – Манчестер Сити 2:1

Голы: Азар, 10, 35 – Агуэро, 26.

Челси: Куртуа – Зума (Матич, 46), Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Алонсо – Педро, Азар (Лофтус-Чик, 90) – Коста.

Ман Сити: Кабальеро – Навас, Компани, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брайне (Стерлинг, 80), Силва, Сане (Нолито, 85) – Агуэро.

Предупреждения: Канте — Клиши, Делф, Компани.

На 35-й минуте Азар не реализовал пенальти (вратарь).