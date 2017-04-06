Представляем Вашему вниманию видеообзор поединка 31-го тура английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Манчестер Сити.
Герой матча Эден Азар в окружении партнеров по команде, - Getty Images
06 апреля 2017, 07:37
В центральном поединке тура подопечные Антонио Конте на домашнем поле сделали очередной шаг к чемпионству, обыграв Манчестер Сити благодаря дублю своего лидера Эдена Азара.
Челси – Манчестер Сити 2:1
Голы: Азар, 10, 35 – Агуэро, 26.
Челси: Куртуа – Зума (Матич, 46), Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Алонсо – Педро, Азар (Лофтус-Чик, 90) – Коста.
Ман Сити: Кабальеро – Навас, Компани, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брайне (Стерлинг, 80), Силва, Сане (Нолито, 85) – Агуэро.
Предупреждения: Канте — Клиши, Делф, Компани.
На 35-й минуте Азар не реализовал пенальти (вратарь).