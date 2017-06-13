Англия

Чемпионы Германии готовят окончательное трансферное предложение по нападающему Арсенала Алексису Санчесу.

Мюнхенцы не оставляют попыток приобрести чилийского форварда Канониров, однако не намерены платить за игрока заоблачные деньги.

Как сообщает Bild, Бавария предложит Арсеналу 60 млн евро за переход Санчеса. Учитывая нынешнюю ситуацию на трансферном рынке, такая сумма является весьма скромной за одного из лучших футболистов чемпионата Англии.

Тем не менее, в немецком клубе надеются, что Канониры примут их предложение, не желая отпускать своего лидера в стан одного из конкурентов – Манчестер Сити. В свою очередь Горожане готовы выложить за чилийца вдвое больше – около 120 млн евро.

Что касается еще одного претендента на Алексиса – ПСЖ, то французский клуб оставил попытки подписать игрока – сообщает L`Equipe.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии на счету Санчеса 24 гола и 11 результативных переда в 38-ми поединках.