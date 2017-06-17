Англия

Красные собираются расстаться с защитниками Мамаду Сахо и Альберто Морено, а также с вингером Лазаром Марковичем.

В нынешнее межсезонье Ливерпуль намерен провести серьезную кадровую революцию. Красные собираются существенно усилиться в свете борьбы в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне, однако в то же время хотят подзаработать на продаже ненужных команде игроков.

Как сообщает The Times, мерсисайдцы намерены расстаться с Мамаду Сахо, Альберто Морено и Лазаром Марковичем. За всех троих Ливерпуль хочет выручить в сумме не менее 60 млн фунтов.

Прошлый сезон Маркович отыграл в аренде в Халл Сити, а Сахо с января защищал цвета Кристал Пэлас.

Лишь Морено в сезоне 2016-2017 выступал на Энфилде, однако провел за Красных всего 12 поединков.