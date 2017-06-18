Англия

Шотландский специалист Дэвид Мойес может возобновить тренерскую карьеру в своем первом клубе — Престон Норт Энд.

По окончанию сезона Дэвид Мойес покинул Сандерленд, который под его руководством вылетел в Чемпионшип. Теперь Черные Коты ищут нового тренера и главным претендентом является рулевой Престона Саймон Грейсон.

В случае ухода Грейсона уже Неуязвимым придется искать замену. Предполагается, что Престон обратится к хорошо знакомому Дэвиду Мойесу, который начинал свою тренерскую карьеру именно в этом клубе.

Мойес возгалвлял Престон с 1998 по 2002 год и по-прежнему имеет дом в этом городе. С ним клуб дважды повышался в классе, после чего шотландец ушел в Эвертон.