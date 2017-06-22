Англия

Бывший хавбек Челси Джо Коул считает, что клуб должен любой ценой сохранить полузащитника Эден Азар.

В начале июня Азар получил серьезную травму лодыжки, из-за которой игрок пропустит начало следующего сезона.

Тем не менее, бывший игрок команды Джо Коул считает, что в повреждении бельгийца есть один положительный момент — оно может помочь Челси сохранить Эдена в команде.

Азар – фантастический игрок. Он – один из лучших футболистов мира", — сказал Джо.

"Очень жаль, что он получил травму, однако с эгоистической точки зрения повреждение Эдена сыграет на руку Челси, ведь оно может помочь сохранить бельгийца в команде".

"Для меня Азар лучший игрок Синих, а также лучший футболист Премьер-лиги. Помимо этого, он является одним из лидеров в раздевалке".

"Челси должен во что бы то ни стало сохранить Эдена в команде", — подытожил Коул.

Главным претендентом на Азара является мадридский Реал.

В завершившемся сезоне на счету Азара 16 голов и 8 результативных передач в 36-ти матчах АПЛ.