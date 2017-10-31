Англия

В ближайшее время хавбек Лестера Демарай Грей поставит подпись под новым соглашением с клубом.

О готовности Грея продлить контракт сообщает Sky Sports.

По словам экс-тренера "лис" Крейга Шекспира, 21-летний Грей был близок к новому контракту еще 2 месяца назад. Однако переговоры застопорились, отчасти – из-за увольнения Шекспира.

Демарай хорошо проявил себя в первом матче при Клоде Пюэле против Эвертона (2:0). Он забил первый гол и в целом провел хороший поединок.

Летом в услугах Грея были заинтересованы Борнмут и Кристал Пэлас, но Лестер отверг предложения.