В ближайшее время хавбек Лестера Демарай Грей поставит подпись под новым соглашением с клубом.
Демарай Грей, getty images
31 октября 2017, 09:29
О готовности Грея продлить контракт сообщает Sky Sports.
По словам экс-тренера "лис" Крейга Шекспира, 21-летний Грей был близок к новому контракту еще 2 месяца назад. Однако переговоры застопорились, отчасти – из-за увольнения Шекспира.
Демарай хорошо проявил себя в первом матче при Клоде Пюэле против Эвертона (2:0). Он забил первый гол и в целом провел хороший поединок.
Летом в услугах Грея были заинтересованы Борнмут и Кристал Пэлас, но Лестер отверг предложения.