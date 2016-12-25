Нападающий французского Марсель Аарон Лейя Исека вернется в бельгийский Андерлехт.
Аарон Лейя Исека, Reuters
25 декабря 2016, 15:07
Напомним, что 19-летний форвард, права на которого принадлежат брюссельцам, присоединился к Провансальцам на правах годичной аренды.
Интересно, что в арендном соглашении бельгийца был прописан пункт, согласно которому Андерлехт имеет право вернуть его зимой, если он не получит в составе Марселя достаточное количество игрового времени.
Предполагается, что Лейя Исека не отыграл за Провансальцев необходимое количество минут, поэтому в январе вернется в Брюссель.
В то же время Андерлехт пока не рассчитывает на своего юного воспитанника, поэтому будет искать для него варианты с арендой в той же Франции или Бельгии.
В текущем сезоне Лейя Исека отыграл за Марсель во всех турнирах 9 матчей, отметившись 2 ассистами.