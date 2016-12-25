Франция

Нападающий французского Марсель Аарон Лейя Исека вернется в бельгийский Андерлехт.

Напомним, что 19-летний форвард, права на которого принадлежат брюссельцам, присоединился к Провансальцам на правах годичной аренды.

Интересно, что в арендном соглашении бельгийца был прописан пункт, согласно которому Андерлехт имеет право вернуть его зимой, если он не получит в составе Марселя достаточное количество игрового времени.

Предполагается, что Лейя Исека не отыграл за Провансальцев необходимое количество минут, поэтому в январе вернется в Брюссель.

В то же время Андерлехт пока не рассчитывает на своего юного воспитанника, поэтому будет искать для него варианты с арендой в той же Франции или Бельгии.

В текущем сезоне Лейя Исека отыграл за Марсель во всех турнирах 9 матчей, отметившись 2 ассистами.