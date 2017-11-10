Франция

Защитник Марселя Патрис Эвра в этом сезоне Лиги Европы больше не сыграет.

В начале ноября легендарный французский защитник ногой ударил фаната в голову перед стартом поединка группового этапа Лиги Европы против Виторией Гимараэш, за что получил красную карточку.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу этого инцидента.

УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на 10 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Марсель отстранил игрока, а также оштрафовал на 25 тысяч евро.