Главный тренер Атлетико Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины.
Диего Симеоне, Getty Images
11 апреля 2017, 10:05
Как утверждает Ole, Аргентинская футбольная ассоциация собирается предложить пост наставника национальной сборной 46-летнему тренеру мадридского Атлетико.
Также одним из претендентов на это место является Хорхе Сампаоли, который на данный момент руководит Севильей.
Отметим, что предыдущий главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса покинул сборную.
В отборочном цикле чемпионата мира-2018 Аргентина после 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице.