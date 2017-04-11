Германия

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины.

Как утверждает Ole, Аргентинская футбольная ассоциация собирается предложить пост наставника национальной сборной 46-летнему тренеру мадридского Атлетико.

Также одним из претендентов на это место является Хорхе Сампаоли, который на данный момент руководит Севильей.

Отметим, что предыдущий главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса покинул сборную.

В отборочном цикле чемпионата мира-2018 Аргентина после 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице.