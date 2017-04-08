Ассоциация футбола Аргентины намерена провести перестановки в тренерском штабе и уволить Эдгардо Баусу. 

Как сообщается, преемником Баусы на посту тренера сборной Аргентины станет Хорхе Сампаоли, возглавляющий Севилью. 

Официально о договоренности может быть объявлено на следующей неделе. Ожидается, что Сампаоли подпишет контракт на пять лет. 

Стоит отметить, что сборная Аргентины набрала 22 очка за 14 туров отборочного турнира и занимает 5 место в таблице, что дает право участвовать в стыковых матчах. 

Напомним, что ранее в услугах Хорхе Сампаоли активно интересовался миланский Интер. 