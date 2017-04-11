ЧМ-2018. Отбор

Невзрачные выступления сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира стоили работы главному тренеру команды Эдгардо Баусе.

Аргентина идет пятой в южноамериканском отборе на ЧМ-2018. Это место дает право играть стыковые матчи за попадание на чемпионат мира против команды из Океании.

Руководство местной футбольной ассоциации не стали мириться в такими результатами команды.

"Мы сказали Баусе, что он больше не тренирует команду. Сборная Аргентины играет плохо, все это знают", — заявил президент аргентинской ФА Клаудио Тапиа.

Последним матчем Эдгардо во главе сборной стало поражение 0:2 от Боливии.

Аргентинцам предстоит сыграть в отборе еще 4 матча. Следующий поединок она проведет против Уругвая 31 августа.

В последний раз сборная Аргентины не попадала на чемпионат мира в 1970 году.