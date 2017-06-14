Германия

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих планах на будущее.

Кака ранее сообщал Bild, новый наставник Шальке Доменико Тедеско готов дать шанс Евгению Коноплянке закрепиться в основе.

"Поговорю с новым тренером и тогда приниму решение. Хочу играть в Шальке, потому что подписал контракт всего лишь год назад. Мне нравится клуб и Бундеслига. Я готов доказывать свое место в составе, если тренер мне будет доверять", — заявил Евгений в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее Коноплянка выражал готовность покинуть Шальке, поскольку в клубе ему выделяется мало игрового времени. Также стало известно, что Шальке оштрафует Коноплянку за длинный язык.