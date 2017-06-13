Германия

Украинский вингер Евгений Коноплянка может остаться в Гельзенкирхене.

По информации Bild, новый наставник Шальке Доменико Тедеско готов дать шанс Евгению Коноплянке закрепиться в основе. Тренер обсудит с Коноплянкой сложившуюся ситуацию и даст вингеру шанс проявить себя на тренировках.

"Если новый тренер будет во мне заинтересован, то я останусь", — цитирует украинца немецкое издание.

Отметим, в минувшем сезоне на счету Евгения всего 17 сыграных матчей Бундеслиги. Украинец смог отметится 1 голом и 1 ассистом.