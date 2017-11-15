Германия

Полузащитник Баварии полностью восстановился после травмы.

Вингер Франк Рибери, 1-го октября, получил разрыв связок правого колена в матче 7-го тура чемпионата Германии против Герты (2:2).

Как сообщает официальный сайт Баварии, Рибери залечил повреждение и вернулся в общую тренировочную группу.

Отметим, что Рибери не выйдет на поле в ближайшем туре против Аугсбурга, француз продолжит набирать форму.

Бавария сыграет с Аугсбургом 18-го ноября, в субботу.