Италия

Полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули и хавбек Вольфсбурга Луис Густаво интересны Интеру.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на Sky Italia информирует о том, что миланский клуб заинтересован в усилении центра полузащиты.

Интер уже получил добро на аренду Лукаса Лейвы, но в клубе хотят подписать еще одного футболиста в середину поля.

В списке у руководства миланцев полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули и хавбек Вольфсбурга Луис Густаво.

26-летний француз провел за Кобальтовых 18 поединков в этом сезоне, а 29-летний бразилец Волков сыграл 13 матчей.