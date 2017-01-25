Италия

Нападающий Антонио Кассано больше не является игроком блу-черкьятти.

Официальный сайт Сампдории опубликовал заявление, что клуб и 34-летний форвард прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Несмотря на факт ухода, Кассано разрешено тренироваться с молодежной командой Самп.

Ранее сообщалось, что опытный итальянец может объявить о завершении карьеры или перейти в Палермо.

В текущем сезоне Кассано не сыграл ни одного матча за первую команду блу-черкьятти.