Нападающий Антонио Кассано больше не является игроком блу-черкьятти.
Антонио Кассано, Getty Images
25 января 2017, 21:18
Официальный сайт Сампдории опубликовал заявление, что клуб и 34-летний форвард прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Несмотря на факт ухода, Кассано разрешено тренироваться с молодежной командой Самп.
Ранее сообщалось, что опытный итальянец может объявить о завершении карьеры или перейти в Палермо.
В текущем сезоне Кассано не сыграл ни одного матча за первую команду блу-черкьятти.