Италия

По окончании текущего сезона наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост.

Напомним, Аллегри возглавил Ювентус летом 2014 года. В первом сезоне под руководством итальянского специалиста бьянко-нери стали чемпионами своей страны, выиграли национальный Кубок и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили Барселоне (1:3).

В минувшем сезоне Ювентус собрал все награды в Италии, а в Лиге чемпионов команда на стадии 1/8 финала уступила мюнхенской Баварии.

На данный момент Старая Синьора уверенно лидирует в чемпионате, опережая идущую второй Рому на 7 пунктов. Также команда дошла до полуфинала Кубка страны и без особых проблем вышла в 1/8 финала самого престижного европейского турнира.

Несмотря на эти успехи, в прессе продолжают ходить слухи о возможном уходе 49-летнего наставника. Впервые о потенциальном уходе Аллегри сообщалось в конце декабря минувшего года, а на днях в прессе появилась информация, что он может сменить в Арсенале Арсена Венгера, что еще больше подогрело слухи о его уходе из Ювентуса.

Теперь издание calciomercato.com настаивает на том, что в январе этого года руководство бьянко-нери совместно с Аллегри пришли к мнению, что наставнику следует покинуть клуб по окончании сезона. Согласно источнику, между сторонами нет никакого конфликта, и они просто считают, что нынешний цикл подходит к концу и команда нуждается в изменениях.

Также издание отмечает, что преемником Аллегри в Ювентусе могут стать наставник Фиорентины Паулу Соуза или же рулевой Ромы Лучано Спаллетти.