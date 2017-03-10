Италия

Ювентус на последних секундах вырвал победу у Милана

Подопечные Массимилиано Аллегри в родных стенах с минимальным счетом обыграли Милан благодаря голу Паулы Дибалы в компенсированное арбитром время (2:1).

twitter.com/juventusfc

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Ювентус - Милан 2:1

Голы: Бенатья, 30, Дибала, 90+6 (с пенальти) — Бакка, 43 Ювентус: Буффон — Барцальи (Лихтшайнер, 46), Бонуччи, Бенатья (Ругани, 77), Асамоа — Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Пьяца (Кин, 89) — Игуаин Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли — Пашалич (Поли, 71), Соса, Бертолаччи — Деулофеу, Бакка (Куцка, 55), Окампос (Ванджони, 89) Предупреждения: Бенатья, Пьянич, Хедира — Пашалич, Деулофеу, Окампос, Романьоли, Соса Удаление: Соса, 90 JUVEEEEE ⚪⚫⚪⚫⚪⚫ STORIA DI UN GRANDE AMORE 💪💪💪 #JuveMilan #FinoAllaFine pic.twitter.com/bSp9tGH4Jf — JuventusFC (@juventusfc) 10 марта 2017 г.