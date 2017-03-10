Подопечные Массимилиано Аллегри в родных стенах с минимальным счетом обыграли Милан благодаря голу Паулы Дибалы в компенсированное арбитром время (2:1).
twitter.com/juventusfc
10 марта 2017, 23:48
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Ювентус - Милан 2:1
Голы: Бенатья, 30, Дибала, 90+6 (с пенальти) — Бакка, 43
Ювентус: Буффон — Барцальи (Лихтшайнер, 46), Бонуччи, Бенатья (Ругани, 77), Асамоа — Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Пьяца (Кин, 89) — Игуаин
Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли — Пашалич (Поли, 71), Соса, Бертолаччи — Деулофеу, Бакка (Куцка, 55), Окампос (Ванджони, 89)
Предупреждения: Бенатья, Пьянич, Хедира — Пашалич, Деулофеу, Окампос, Романьоли, Соса
Удаление: Соса, 90