Италия

Вингер Ювентус и сборной Хорватии Марко Пьяца был прооперирован после травмы крестообразных связок колена.

Пьяца порвал крестообразные связки правого колена, а также повредил латеральный мениск во время товарищеского матча Хорватии против Эстонии (0:3).

Официальный сайт Ювентуса сообщает, что операция вингера прошла "полностью успешно". Хорват сразу же приступит к реабилитации. Ожидается, что он пропустит, по меньшей мере, 6 месяцев.

Пьяца перешел в Ювентус перед началом нынешнего сезона из загребского Динамо. На счету Марко 20 матчей во всех турнирах. Это уже вторая серьезная травма хорвата в этом сезоне – ранее он пропустил 2 месяца из-за проблем с малоберцовой костью.