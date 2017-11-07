Италия

Новичок Серии А Беневенто повторил антирекорд Манчестер Юнайтед 87-летней давности.

Проиграв Ювентусу в двенадцатом туре чемпионата Италии, Беневенто не только в очередной раз обновил рекорд Серии А по количеству поражений со старта сезона, но и повторил антирекорд для всех ТОП-5 европейских чемпионатов, принадлежавший Манчестер Юнайтед.

В сезоне-1930/1931 "красные дьяволы", стартовав с двенадцати поражений, прервали свою серию победой над Бирмингемом – 2:0.

Беневенто после десятого тура установил новый итальянский антирекорд, превзойдя "достижение" Венеции, проигравшей девять матчей в 1950 году, а после одиннадцатого сравнялся с Греноблем, который в чемпионате Франции-2009/2010 проиграл со старта одиннадцать матчей. В тринадцатом туре Беневенто примет идущий семнадцатым Сассуоло, и тут уж "ведьмы", которые вели в счете в последнем матче против Юве, но все-таки уступили 1:2, имеют реальный шанс взять первые очки.

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