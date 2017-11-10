Италия

Нападающий Наполи Дрис Мертенс доволен своими недавними выступлениями на позиции центрфорварда.

В нынешнем сезоне нападающий неаполитанской команды продолжает демонстрировать фантастическую форму, забив уже 10 голов в 12 поединках Серии А.

Примерно год назад главный тренер "партенопеи" Маурицио Сарри перевел Мертенса на позицию центрфорварда, после чего Дрис значительно повысил свою результативность, превратившись в действительно грозного бомбардира.

По словам бельгийца, он доволен своими выступлениями в последние 12 месяцев, однако не считает себя полноценной "девяткой", которой является его бывший партнер по команде Гонсало Игуаин.

"Последний год был лучшим в моей карьере", — сказал Дрис в разговоре с бельгийскими СМИ.

"То, что сейчас происходит в Наполи, невозможно передать словами, можно только почувствовать. Я надеюсь, что весь этот позитив останется с нами до конца сезона, потому что это просто чудесно. Болельщики сходят с ума, а мы находимся на вершине турнирной таблицы".

"Сейчас я не вижу себя центрфорвардом, играющем в стиле Гонсало Игуаина, но мне нравится моя игра. Я хочу сохранить свою текущую форму", — сказал Дрис.

Ранее стала известна сумма выкупа, за которую можно активировать клаусулу Мертенса.