Италия

Стали известны детали нового контракта, который Наполи хочет заключить с защитником Фаузи Гуламом.

Контракт Гулама с Наполи истекает в конце нынешнего сезона. Стороны еще не договорились о его продлении.

Гулам порвал крестообразные связки колена в игре с Ман Сити и теперь пропустит от четырех месяцев. Несмотря на это, Наполи желает сохранить алжирца в своих рядах.

По информации Corriere del Mezzogiorno, "партенопеи" предложат Фаузи зарплату в 3,5 млн евро в год. Также в контракте будет прописана клаусула в 35 млн евро, но действовать она будет только для зарубежных клубов.

Ранее слухи связывали Гулама с Ман Сити, Ювентусом и Ливерпулем.

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