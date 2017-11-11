Стали известны детали нового контракта, который Наполи хочет заключить с защитником Фаузи Гуламом.
Фаузи Гулам, getty images
11 ноября 2017, 14:58
Контракт Гулама с Наполи истекает в конце нынешнего сезона. Стороны еще не договорились о его продлении.
Гулам порвал крестообразные связки колена в игре с Ман Сити и теперь пропустит от четырех месяцев. Несмотря на это, Наполи желает сохранить алжирца в своих рядах.
По информации Corriere del Mezzogiorno, "партенопеи" предложат Фаузи зарплату в 3,5 млн евро в год. Также в контракте будет прописана клаусула в 35 млн евро, но действовать она будет только для зарубежных клубов.
Ранее слухи связывали Гулама с Ман Сити, Ювентусом и Ливерпулем.
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