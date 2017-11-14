Вентура: Я не подавал в отставку

Италия

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что не подавал в отставку со своего поста.

Национальная сборная Италии сыграла вничью со шведами и, таким образом, впервые за 60 лет не будет принимать участие в чемпионате мира.

Сразу после завершения этого поединка итальянские СМИ сообщали, что Вентура подал в отставку со своего поста, но сам 69-летний тренер эти сведения опроверг.

"Я не подавал в отставку. Пока даже не разговаривал с президентом федерации. Хочу поблагодарить каждого игрока сборной Италии, с которым работал. Заслуженный или незаслуженный результат, за все ответственность несет лишь тренер. Я понимаю, что говорю банальность", — приводит слова Вентуры официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Также Вентура прокомментировал уход из сборной Буффона, Де Росси, Кьеллини и Бардзальи.

"Я уже знаю, что они покинули сборную. Ставки на этот матч были очень высоки — все они хотели сыграть на чемпионате мира. Я извинился перед ними, сказал, что мне очень жаль".