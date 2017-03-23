Нидерланды. Новость

Перспективный нападающий Аякса Джастин Клюйверт поделился своими футбольными предпочтениями.

Сегодня 17-летнего Джастина называют одним из наиболее перспективных голландских футболистов. Недавно игрок отличился первым забитым мячом во взрослой карьере, сравняв счет в поединке Аякса против Эксельсиора в рамках чемпионата Нидерландов.

Уже сейчас Клюйверт-младший мечтает об успешной футбольной карьере, и его клубные предпочтения не вызывают никаких вопросов, ведь парень желает пойти по стопам своего отца – знаменитого форварда Патрика Клюйверта, который в свое время защищал цвета Барселоны. А вот в индивидуальном плане Джастин ровняется отнюдь не на лидера каталонцев Лионеля Месси.

"Я наблюдаю за Криштиану", — сказал Джастин.

"Не только из-за его игровых качеств, которые для всех очевидны, но и из-за его способа жизни, питания и тяжелых тренировок. Он действительно пример для меня".

"Но клубом моей мечты является Барселона. Через семь лет я хотел бы оказаться там. Но перед тем мне также хотелось бы поиграть в Англии. Мне действительно нравится Премьер-лига и я хотел бы выступать в ней", — поведал игрок.