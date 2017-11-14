Россия

Товарищеский поединок между сборными России и Испании завершился миром — 3:3.

Россия – Испания 3:3

Голы: Смолов, 41, 70, Миранчук, 51 – Альба, 9, Рамос, 35, 53 (оба – с пенальти)

Россия: Лунев – Смольников (Игнатьев, 87), Джикия, Васин, Кудряшов (Рауш, 75), Жирков (Комбаров, 82) – Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Дзагоев (Кокорин, 62) – Смолов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 67).

Испания: Де Хеа – Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46) – Тиаго (Сауль, 60), Бускетс (Д. Силва, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46) – Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.

Предупреждения: Бускетс, Витоло.

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