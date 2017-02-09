Испания

Федерация футбола Испании отклонила апелляцию Барселоны на удаление нападающего блаугранас Луиса Суареса в ответном поединке Копа дель Рей против мадридского Атлетико (1:1).

Напомним, что в концовке отчетной встречи 30-летний форвард каталонцев получил две желтые карточки, причем вторая из них была довольно спорной.

После матча уругваец раскритиковал работу арбитра Хиля Мансано, чем вызвал негодование Комитета арбитров Испании.

Сообщается, что Федерация футбола Испании (ФФИ) отклонила апелляцию Барселоны на второе предупреждение Суареса и приняла решение дисквалифицировать его на 2 матча.

Таким образом нападающий сборной Уругвая не поможет команде Луиса Энрике в финальном матче Копа дель Рей против Алавеса, который состоится 27 мая, а также в первой кубковой игре Барселоны в следующем сезоне.

В то же время руководящий орган испанского футбола отменил желтую карточку центрхава блаугранас Серхио Бускетса, которую он получил в том же поединке против Атлетико.

Отмечается, что у каталонцев еще есть возможность обжаловать удаление Суареса в апелляционном комитете ФФИ, но такие апелляции редко приводят к успеху.

В текущем сезоне уругваец отыграл за Барселону во всех турнирах 31 матч, отметившись 23 голами и 10 ассистами.