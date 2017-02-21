Испания

Будущее центрального защитника Реала Пепе по-прежнему выглядит довольно туманным.

Действующее соглашение Пепе с Реалом истекает в конце сезона. Ввиду того, что сторонам не удалось договориться о продлении контракта, португалец принялся подыскивать для себя новое место работы.

Была информация, что после завершения сезона защитник перейдет в Хэбэй Чайна Форчун, где воссоединится с бывшим тренером Мануэлем Пеллегрини.

Тем не менее, по информации AS, Пепе все-таки может остаться в Реале. На это есть две причины. Первая — желание наставника бланкос Зинедина Зидана оставить опытного игрока в команде, а вторая — лимит на легионеров в китайской Суперлиге.

Напомним, 15 января в Китае был ужесточен лимит на иностранных футболистов. Теперь в китайских командах не должно быть более пяти иностранных футболистов. Кроме того, на поле одновременно могут находиться лишь три из них.

Сейчас же за Хэбэй Чайна Форчун выступает как раз пятеро легионеров, что осложняет переход Пепе.

В текущем сезоне 33-летний Пепе провел за Реал 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.