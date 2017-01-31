Испания

По всей видимости, центрбек Реала Пепе по окончании сезона отправится покорять Китай.

Ранее сообщалось, что Пепе никак не может договориться с Реалом по поводу нового контракта. Действующее соглашение португальца с бланкос рассчитано до конца сезона, так что уже сейчас он рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Как сообщает испанское издание AS, в конце сезоне Пепе попрощается с партнерами по команде и отправится в Китай, где его поджидает экс-наставник Реала Мануэль Пеллегрини, ныне возглавляющий Хэбэй Чайна Форчун.

Согласно источнику, китайский клуб готов предложить 33-летнему оборонцу оклад в 15 миллионов евро в год, что практически утроит его нынешнюю зарплату (сейчас Пепе получает 5,5 млн евро за сезон).

Также отмечается, что в подписании Пепе заинтересованы другие клубы из Поднебесной, однако они не готовы платить игроку больше 10-12 млн.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.