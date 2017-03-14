Испания

Скауты мадридского Реала посетили матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.

Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и МЮ прошел под наблюдением скаутов мадридского Реала. Особое внимание было направлено на вратарей обеих команд — Тибо Куртуа и Давида Де Хеа.

Мадридский клуб уже давно проявляет интерес к обоим голкиперам, особенно это стало актуальным в контексте неудачной игры Кейлора Наваса.

По итогам игры Давид Де Хеа проявил себя с лучшей стороны, совершив множество сейвов. Но это не помогло его команде одержать победу.

Тибо Куртуа имел меньше работы, но спас Челси после выхода один на один от Рашфорда. В итоге бельгиец сохранил ворота на замке.

Напомним, ранее Куртуа заявлял о том, что не собирается переходить в Реал.