Скауты мадридского Реала посетили матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.
Реал просматривал Де Хеа, Getty Images
14 марта 2017, 23:06
Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и МЮ прошел под наблюдением скаутов мадридского Реала. Особое внимание было направлено на вратарей обеих команд — Тибо Куртуа и Давида Де Хеа.
Мадридский клуб уже давно проявляет интерес к обоим голкиперам, особенно это стало актуальным в контексте неудачной игры Кейлора Наваса.
По итогам игры Давид Де Хеа проявил себя с лучшей стороны, совершив множество сейвов. Но это не помогло его команде одержать победу.
Тибо Куртуа имел меньше работы, но спас Челси после выхода один на один от Рашфорда. В итоге бельгиец сохранил ворота на замке.
Напомним, ранее Куртуа заявлял о том, что не собирается переходить в Реал.