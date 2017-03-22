Испания

Президент Севильи Хосе Мария Кастро заявил, что клуб намерен удержать главного тренера Хорхе Сампаоли.

Севилья надеется в ближайшее время продлить контракт с наставником команды Хорхе Сампаоли. Об этом рассказал президент Севильи Хосе Мария Кастро.

"Мы поддерживаем Сампаоли, чтобы он продолжал побеждать. Мы постараемся рано или поздно продлить его соглашение, но сначала мы обсудим с ним будущее команды. У него контракт еще на год, мы хотим продлить еще на один", — сказал сеньор Кастро в интервью Sport.es.

"Я очень доволен работой Сампаоли. У всех профессионалов бывают хорошие периоды и не очень. Мы продлили контракт с Эмери в неудачный период, но потом он привел нас к трем кубкам".

Севилья под руководством Сампаоли занимает третье место в Примере после 28 туров, отставая на 8 очков от лидера мадридского Реала.