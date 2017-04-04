Испания

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне не знал себе равных среди коллег в Ла Лиге в марте.

В марте Атлетико под руководством Симеоне выиграл три матча, а еще одна игра завершилась вничью.

Матрасники дома обыграли Валенсию (3:0) и Севилью (3:1), взяли три очка на выезде против Гранады (1:0), а также набрали очко на выезде против Депортиво (1:1).

Эти результаты позволили Атлетико обойти Севилью и подняться с 4-го на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Лучшим игроком марта в Ла Лиге был признан другой представитель Атлетико Антуан Гризманн.