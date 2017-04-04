Испания

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн получил награду лучшему игроку Ла Лиги по итогам месяца.

В марте Гризманн забил пять голов в четырех матчах Ла Лиги, три из которых завершились победой Атлетико.

Французский нападающий отмечался голом в воротах Депортиво (1:1), Гранады (1:0) и Севильи (3:1), а также оформил дубль в матче против Валенсии (3:0).

Кроме того в матче против Севильи Гризманн отдал еще и результативную передачу.