Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике не понимает, почему арбитры якобы предвзято относятся к его команде.

В рамках 31-го тура Ла Лиги Барселона сенсационно уступила Малаге со счетом 0:2.

"В наших матчах желтые карточки интерпретируют как-то особенно. Игроки соперника позволяют себе совершать грубые подкаты, что явно заслуживает предупреждений, однако они остаются безнаказанными", — сказал Энрике.

"А затем наш игрок получает карточку за завязывание шнурков. Получается очень интересно. Команда, которая не играет грубо получает какие-то непонятные карточки, а соперник, совершающий многочисленные фолы — остается безнаказанным. Это весьма любопытно, но мы к этому привыкли".

Проиграв Малаге, отставание Барселоны от Реала увеличилось до трех пунктов.