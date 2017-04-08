Испания

Подопечные Энрике не смогли воспользоваться осечкой Реала, уступив Анчоусам на Ла-Росаледе (0:2).

Для Барселоны предоставился отличный шанс сравняться с Реалом по количеству набранных очков, ведь Сливочные в мадридском дерби сыграли вничью. Однако стоит помнить, что у подопечных Зидана есть еще одна игра в запасе. Малаге же нужно было сделать еще несколько усилий, чтобы наверняка обезопасить себя от зоны вылета, но, как казалось, вряд ли это был подходящий поединок для решения таких задач.

Барселона с первых минут забрала мяч под свой контроль, а хозяева грамотно закрывали зоны, не давая сине-гранатовым реализовать территориальное преимущество. Контр-выпады Анчоусов выглядели блекло, можно сказать, что их почти не было. Только к 15-й минуте мяч начал мелькать в осязаемом поле зрения тер Штегена.

Подопечные Энрике могли открыть счет, когда Луис Суарес после шикарного паса от Альбы через пол поля не смог переиграть Камени. Немецкий страж ворот гостей немного заскучал и решил разнообразить атаку подопечных Мичела, когда выбил мяч прямо на ногу сопернику, но последовавший удар не нашел никем неприкрытые ворота.

Неуверенно выглядел Гомеш весь первый тайм. Андре мог выйти на рандеву с Камени после отличного паса от Месси, но португалец слишком долго принимал решение. Через несколько мгновений Малага открыла счет — Карлос вывел Рамиреса один на один пасом от своей штрафной, а нападающий Анчоусов уверенно переиграл своего визави. 1:0. Попытки Барселоны сравнять счет до перерыва были тщетны, сложно даже вспомнить более или менее опасный момент от сине-гранатовых. Команды ушли на отдых при минимальном преимуществе команды Мичела.

Сразу после перерыва на поле появился Иньеста, поэтому игра гостей в центре стала уверенней и спокойней. Месси дважды пробивал штрафные с позиций, которые Лео в этом сезоне уже заносил в свой актив, но мяч упорно не летел в ворота. А Малага ответила выходом три в два, который ударом прямо в тер Штегена завершил Акоста. На исходе часа игры Алькасер сменил Гомеша, но Пако растворился на поле.

Месси выводил Суареса на рандеву с Камени, но Луис, потеряв возможность для удара, решил навесить в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Неймар пробил выше ворот. Уже через минуту бразилец увидел перед собой вторую желтую карточку, а соответственно и красную — подвел команду Неймар. Далее на первую роль вышли арбитры. Сперва был не засчитан гол Пеньяранды из-за офсайда, которого, как показал повтор, не было. А после не был назначен пенальти в ворота Малаги. Арбитр показал, что нарушение произошло вне штрафной площадки, но повтор показал обратное.

Барселона в меньшинстве не смогла сравнять счет, а напротив пропустила второй гол в одной из контр-атак Анчоусов — Форналс выкатил мяч на Хони, которому оставалось расстрелять тер Штегена. Как итог — Барселона ни только не смогла воспользоваться осечкой Реала, но и отрыв был увеличен на еще один пункт. Малага, в свою очередь, переместилась на 14-ю позицию, а до зоны вылета теперь 11 очков.

Малага – Барселона 2:0

Голы: Рамирес, 32, Хони, 90

Малага: Камени — Рикка, Эрнандес, Льоренте, Росалес — Ресио, Камачо — Карлос (Хони, 83), Акоста (Пеньяранда, 67), Форналс — Рамирес (Шарлес, 77)

Барселона: тер Штеген — Маскерано, Матье (Роберто, 46), Умтити, Альба — Гомеш ( Алькасер, 61), Бускетс, Д.Суарес (Иньеста, 46) — Месси, Л.Суарес, Неймар



Предупреждения: Рикка, Ресио, Пеньяранда, Карлос — Альба, Неймар, Умтити, Маскерано

Удаление: Неймар (вторая желтая карточка)