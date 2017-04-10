Испания

Нападающий Барселоны Неймар был дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании из-за своего поведения в игре с Малагой.

Неймар не сыграет с Реалом, Getty Images

Неймар не сыграет с Реалом, Getty Images

Во время матча с Малагой Неймар заработал удаление за грубую игру против соперника. В обычных случаях подобный проступок наказывается одним матчем дисквалификации. Однако, покидая поле, Неймар саркастически начал хлопать в адрес четвертого арбитра.

В результате, Неймар был дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании. Один матч игрок пропустит из-за удаления и два матча из-за поведения по отношению к помощнику судьи.

Инцидент с судьей не был зафиксирован в отчете рефери Хесуса Хиля Мансано, однако видеозапись инцидента подтвердила действия Неймара. Барселона намерена подать апелляцию на решение.

Таким образом, Неймар пропустит матч чемпионата Испании против мадридского Реала, который состоится 23 апреля.

Напомним, что Барселона потерпела поражение в гостевом матче против Малаги.