Испания

Мексиканский клуб Керетаро предлагал форварду Атлетико Фернандо Торресу невероятные финансовые условия.

Испанское издание AS сообщает, что Керетаро, пытаясь подписать испанца, предлагал сначала пять млн евро в год, но позже повысил предложение до огромных 12 миллионов за сезон. Однако Торрес все равно остался непреклонен.

33-летний футболист намерен остаться в родном клубе и, как сообщает Marca, не этой неделе будет официально объявлено о подписании нового соглашения игрока с клубом.

Ранее сообщалось, что Торрес может покинуть клуб, но после того, как Атлетико запретили подписывать новых футболистов до следующего года, игрок и клуб решили продолжить сотрудничество.

В минувшем сезоне футболист отметился 10 голами в 45 поединках во всех соревнованиях.