Іспанія

"Королівський" клуб проводить потужний сезон.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас привітав мадридський Реал з перемогою у чемпіонаті Іспанії сезону-2023/24.

"Вітаю мадридський Реал. Перемога в Ла Лізі — це завзятість, планування, майстерність та вдосконалення. Заслужений титул для всіх, хто є частиною клубу і старанно працює заради таких моментів", — написав Тебас на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Нагадаємо, мадридський Реал став чемпіоном Іспанії сезону-2023/24 після того, як Барселона програла "каталонське дербі" Жироні (2:4) з голом та результативною передачею надпотужного Артема Довбика.

Раніше головний тренер Барселони Хаві привітав Реал з чемпіонством.