Испания

Португальский футболист якобы обиделся на испанские органы и их клевету о том, что он не платит налоги.

Криштиано Роналду хочет покинуть Испанию. Об это утверждает португальское издание A Bola, которое сделала главной темой своего пятничного номера именитого футболиста.

Как сообщает газета, игрок Реала возмущен тем, что местные органы обвиняют его в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллионов евро.

По информации A Bola, Криштиану Роналду уже сообщил о своем решении президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.

Отметим, ранее принадлежащая агенту Роналду Жорже Мендешу компания Gestifute выступила с заявлением, в котором категорически отрицает все обвинения.

"Прокуратора подала на Роналду жалобу, а не иск, а это разные вещи. Они предполагают, что Роналду замешан в оффшорной структуре, подобно другими игрокам, когда большая часть доходов достается футболисту, а общество, в котором он живет, не получает ничего", — начала Gestifute.

"Доходы, которые получал Роналду, были задекларированы согласно испанскому законодательству на условиях, которые советники футболиста посчитали приемлемыми. Никаких оффшорных структур ради избежания налогов не было".