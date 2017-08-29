Испания

Новичок Барселоны Усман Дембеле не считает, что финансовые детали его трансфера окажут на него какое-то влияние.

20-летний французский нападающий перебрался на Камп Ноу за рекордную для Барселоны сумму в 105 млн евро + бонусы, вместе с которыми общая стоимость Дебмеле может достичь 145 млн ерво.

Тем не менее, по словам игрока, его абсолютно не волнуют финансовые детали сделки с "сине-гранатовыми".

"Я не испытываю давления из-за суммы моего перехода", — сказал Дембеле во время пресс-конференции.

"Нынешний трансферный рынок немного сумасшедший, но я здесь, чтобы хорошо делать свою работу на поле, а о подобных вещах я не думаю".

"Я не чувствую дополнительного давления из-за того, что многие сомневаются, смогу ли я заменить Неймара. Естественно, он отличный футболист, но я еще молод. Это всего лишь второй сезон во взрослом футболе для меня, потому я буду пытаться продолжать расти".

"Играть в одной команде с Лионелем Месси – большая честь. Я хочу увидеть его игру своими глазами. Он – лучший в мире, лучший в истории", — завершил Дембеле.

Ранее Дембеле рассказал, что переход в Барсу – осуществление его детской мечты.