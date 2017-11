Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл в нынешнем сезоне из-за травм провел слишком мало матчей.

Недавно стало известно, что игрок получил новое повреждение, которое оставит его вне игры до конца 2017 года.

По информации Goal, которые ссылаются на собственные источники, в Мадриде готовы расстаться с Бэйлом, однако хотят заработать на его трансфере не менее 85 млн фунтов

Real Madrid reportedly want £85 million for Gareth Bale. Is he worth it? pic.twitter.com/LJpNmvLiXS