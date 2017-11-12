Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл в нынешнем сезоне из-за травм провел слишком мало матчей.

Недавно стало известно, что игрок получил новое повреждение, которое оставит его вне игры до конца 2017 года.

По информации Goal, которые ссылаются на собственные источники, в Мадриде готовы расстаться с Бэйлом, однако хотят заработать на его трансфере не менее 85 млн фунтов

Отметим, что Бэйл перебрался в Реал в 2013 году за 101 млн евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории футбола.