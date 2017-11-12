Мадридский Реал не собирается расставаться с Гаретом Бэйлом за не устраивающую их цену.
Гарет Бэйл, getty images
12 ноября 2017, 11:13
Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл в нынешнем сезоне из-за травм провел слишком мало матчей.
Недавно стало известно, что игрок получил новое повреждение, которое оставит его вне игры до конца 2017 года.
По информации Goal, которые ссылаются на собственные источники, в Мадриде готовы расстаться с Бэйлом, однако хотят заработать на его трансфере не менее 85 млн фунтов
Отметим, что Бэйл перебрался в Реал в 2013 году за 101 млн евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории футбола.