Испания

Мадридский Реал не собирается расставаться с Гаретом Бэйлом за не устраивающую их цену.

Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл в нынешнем сезоне из-за травм провел слишком мало матчей.

Недавно стало известно, что игрок получил новое повреждение, которое оставит его вне игры до конца 2017 года.

По информации Goal, которые ссылаются на собственные источники, в Мадриде готовы расстаться с Бэйлом, однако хотят заработать на его трансфере не менее 85 млн фунтов

Real Madrid reportedly want £85 million for Gareth Bale. Is he worth it? pic.twitter.com/LJpNmvLiXS — Goal (@goal) 12 ноября 2017 г.

Отметим, что Бэйл перебрался в Реал в 2013 году за 101 млн евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории футбола.