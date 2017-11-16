Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду заявил, что планирует завоевать семь Золотых мячей.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после рождения четвертого ребенка сообщил, что не собирается останавливаться ни на детях, ни на личных титулах.

"Всегда буду пытаться выиграть как можно больше. Моя мечта — завоевать пятый Золотой мяч. А через год я поборюсь за еще один", — заявил Роналду L'Equipe.

"Я очень люблю детей. Хочу семерых детей и столько же Золотых мячей".

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос и вингер Криштиану Роналду в последнее время пребывают не в лучших отношениях.