Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после рождения четвертого ребенка сообщил, что не собирается останавливаться ни на детях, ни на личных титулах.

"Всегда буду пытаться выиграть как можно больше. Моя мечта — завоевать пятый Золотой мяч. А через год я поборюсь за еще один", — заявил Роналду L'Equipe.

"Я очень люблю детей. Хочу семерых детей и столько же Золотых мячей".

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос и вингер Криштиану Роналду в последнее время пребывают не в лучших отношениях.