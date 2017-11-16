Нападающий Реала Криштиану Роналду заявил, что планирует завоевать семь Золотых мячей.
Криштиану Роналду, Getty Images
16 ноября 2017, 23:40
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после рождения четвертого ребенка сообщил, что не собирается останавливаться ни на детях, ни на личных титулах.
"Всегда буду пытаться выиграть как можно больше. Моя мечта — завоевать пятый Золотой мяч. А через год я поборюсь за еще один", — заявил Роналду L'Equipe.
"Я очень люблю детей. Хочу семерых детей и столько же Золотых мячей".
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос и вингер Криштиану Роналду в последнее время пребывают не в лучших отношениях.