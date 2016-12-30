Бешикташ готовит улучшенное предложение по Ракицкому

Бешикташ намерен повысить предложение по трансферу центрбэка Шахтера Ярослава Ракицкого.
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, GOOGLE.COM
30 декабря 2016, 12:09
CNN Turk информирует, что Черные Орлы сделают как минимум еще одну попытку подписать 27-летнего украинского футболиста.
Напомним, первое предложение Бешикташа в размере четырех миллионов евро Горняки отклонили. Сначала, по данным прессы, Шахтер просил у турков на два миллиона больше. Затем же и вовсе повесил ценник в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Ракицкий провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 ассиста. Его действующее соглашение с Горняками рассчитано до конца следующего сезона.