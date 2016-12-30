Бешикташ готовит улучшенное предложение по Ракицкому

Турция

Бешикташ намерен повысить предложение по трансферу центрбэка Шахтера Ярослава Ракицкого.

CNN Turk информирует, что Черные Орлы сделают как минимум еще одну попытку подписать 27-летнего украинского футболиста.

Напомним, первое предложение Бешикташа в размере четырех миллионов евро Горняки отклонили. Сначала, по данным прессы, Шахтер просил у турков на два миллиона больше. Затем же и вовсе повесил ценник в 30 миллионов евро.