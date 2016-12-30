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    30 декабря 2016, 12:09

    Бешикташ готовит улучшенное предложение по Ракицкому

    Бешикташ намерен повысить предложение по трансферу центрбэка Шахтера Ярослава Ракицкого.

    ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, GOOGLE.COM
    ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, GOOGLE.COM 30 декабря 2016, 12:09

    CNN Turk информирует, что Черные Орлы сделают как минимум еще одну попытку подписать 27-летнего украинского футболиста.

    Напомним, первое предложение Бешикташа в размере четырех миллионов евро Горняки отклонили. Сначала, по данным прессы, Шахтер просил у турков на два миллиона больше. Затем же и вовсе повесил ценник в 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне Ракицкий провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 ассиста. Его действующее соглашение с Горняками рассчитано до конца следующего сезона.

    Люди

    Ярослав Ракицкий

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    Бешикташ Шахтер

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